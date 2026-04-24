Mondiali di Calcio 2026 Trump frena sulla partecipazione dell' Italia al posto dell' Iran | Non è una cosa a cui penso

Durante una dichiarazione recente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di non aver preso in considerazione l’ipotesi di inserire l’Italia nei Mondiali di calcio del 2026 al posto dell’Iran. La proposta di un “ripescaggio” degli Azzurri era stata avanzata dall’ex inviato speciale statunitense in Italia e condivisa con il presidente della FIFA. Trump ha chiarito di non aver dato molta importanza a questa possibilità.

La proposta del "ripescaggio" degli Azzurri era stata avanzata dall'inviato speciale di Trump in Italia, Paolo Zampolli, e sottoposta allo stesso tycoon e al presidente della Fifa Gianni Infantino "Non ci penso molto". Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondend.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mondiali di Calcio 2026, Trump frena sulla partecipazione dell'Italia al posto dell'Iran: "Non è una cosa a cui penso" Notizie correlate Trump smonta l’ipotesi del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: “Non è una cosa a cui penso”L'idea di ripescare l'Italia alimentata dall'alto inviato Zampolli è stata spenta da Trump dal Segretario di Stato Marco Rubio: "Non so da dove... Calcio, l’emissario di Trump a Infantino: “Ripescare l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”Paolo Zampolli, emissario di Donald Trump, avrebbe avanzato la richiesta, in maniera informale, alla FIFA, nella persona del presidente Gianni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mondiali di Calcio femminile 2026: le squadre qualificate, elenco aggiornato in tempo reale; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; Iran, nuova richiesta alla Fifa per partecipare ai Mondiali in Usa; Mondiali 2026, Christillin e il ripescaggio Italia: Tutto nelle mani della Fifa. Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it Il ministro Abodi chiaro sull’eventuale ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di calcio: Non è possibile e non è opportunoDecisamente no. E' un po' questa la risposta che arriva dal mondo politico italiano sull'ipotesi di un clamoroso ripescaggio della Nazionale di calcio ... oasport.it Dalla guerra contro l'Iran, conseguenze sui mondiali di calcio negli Usa: l'inviato speciale di Trump propone di escludere Teheran ripescando l'Italia. Ma gli ayatollah frenano - facebook.com facebook Mondiali di #calcio: gli spifferi sulla partecipazione di un Italia ripescata, mediazione con #Trump di Gabriele Manzo x.com