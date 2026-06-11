mondiali 2026 adidas nike e puma dominano il torneo

Oggi sono iniziati i Mondiali di calcio 2026 con l’apertura delle prime partite. Il torneo coinvolge 48 squadre, con oltre 1200 atleti in campo. Le gare si svolgono in tre paesi ospitanti distribuiti su 16 stadi, divisi in 12 gironi. Tra le aziende più presenti ci sono adidas, Nike e Puma, che forniscono le divise ufficiali delle squadre. La competizione durerà circa un mese.

Quarantotto squadre, più di 1200 giocatori, tre paesi ospitanti, 16 stadi e 12 gironi. Sono i Mondiali di calcio 2026 al via oggi, giovedì 11 giugno. Un business miliardario, che esce dal campo di gioco per contaminare lo streetwear, tanto che l’emittente televisiva ESPN ha già stilato il podio delle maglie on-the pitch più belle: al primo posto il kit away dell’Uruguay, seguito da quello di Giappone e Francia. Gli sponsor tecnici delle nazionali si contano sulle dita di una mano con adidas che si conferma leader con 14 nazionali, tra cui big come Argentina, Germania, Spagna e Svezia; Nike che veste 12 paesi, oltre agli Usa anche Brasile, Canada, Francia, Inghilterra e Norvegia; PUMA con 11 bandiere tra cui Costa d’Avorio, Portogallo e Senegal. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Adidas - Nike - Puma: Who made the best World Cup kits

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Qualcuno può dirmi perché nell'undici di partenza del Cile (almeno di oggi) della Liga delle Nazioni della Conmebol se tutte sono nelle rispettive foto con le magliette Adidas, Valentina Díaz è l'unica che appare con una maglietta Nike di anni fa??. : r/futbol reddit

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