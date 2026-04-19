Milan si tratta il rinnovo con Puma Occhio però a Nike e Adidas

Il club di calcio sta negoziando il rinnovo con il fornitore di abbigliamento Puma, mentre rimangono in corsa anche Nike e Adidas. La trattativa riguarda il contratto di sponsorizzazione e fornitura di abbigliamento sportivo. La decisione finale potrebbe influenzare le future partnership del team. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui dettagli della trattativa.

In questi anni la Puma ha sfornato maglia molto interessanti per il Milan (qui le anticipazioni sulla maglia per la prossima stagione). Non solo le maglie 'tradizionali': il famoso brand ha lavorato anche su divise alternative e quarti kit in collaborazione con altri grandi brand e firme (qui una raccolta). Occhio però alle possibili mosse del Milan proprio sotto questo punto di vista. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe trattando anche il prolungamento dell’accordo con lo sponsor tecnico, la Puma. Il discorso sarebbe al momento aperto, ma ci sarebbe anche la concorrenza. La rosea infatti sottolinea di come il brand rossonero sia uno dei primi 15 del calcio europeo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, si tratta il rinnovo con Puma. Occhio però a Nike e Adidas Notizie correlate Leggi anche: Milan, si tratta il rinnovo di Rafael Leao: fumata bianca prima dell’estate Leggi anche: Milan, anche Retegui nel mirino per l’attacco. Occhio però al fattore infortunio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tra Leao e il Milan sempre più vicino l’addio: Tare pronto a sondare il mercato; Lele Adani sbeffeggia Allegri con un video dopo Milan-Udinese: non lo nomina mai, ma è molto chiaro; Milan, Allegri difende il 3-5-2: Serve equilibrio, non moduli; Vendita di San Siro: il Milan (fiducioso) interpella i tifosi, gli ambientalisti radunano i residenti. Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Allegri per tornare a vincereI rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Il calendario del Milan ad aprile 2026: tutte le partiteTutte le partite del Milan ad aprile 2026: calendario completo, date, avversari e analisi delle sfide chiave dei rossoneri in Serie A ... milanosportiva.com Il #Milan appeso a Modric: tutto passa dai suoi piedi x.com Sta facendo male… troppo male. Il Milan che conosciamo non si riconosce più. Gioco spento, risultati che non arrivano, una squadra che sembra aver perso sicurezza proprio nel momento più delicato della stagione. E quando il vento gira così… nessuno è al - facebook.com facebook