Rihanna ha smesso di collaborare con Puma e ha iniziato a indossare scarpe Nike. La cantante, che per anni è stata volto del marchio tedesco, sembra aver cambiato preferenze. Puma, nel corso degli ultimi dieci anni, ha rafforzato la sua presenza in Nord America, coinvolgendo artisti come Megan Thee Stallion, The Weeknd e J.

Rihanna, storica ambasciatrice di Puma, potrebbe essere passata alla concorrenza. Negli ultimi dieci anni circa, il brand sportivo tedesco ha fatto grandi mosse per espandere la propria presenza in Nord America, ingaggiando musicisti di primo piano: Megan Thee Stallion, The Weeknd, J. Cole e il compianto Nipsey Hussle sono stati tutti associati al marchio o hanno collaborato con esso. Nel 2018 il brand ha inoltre ingaggiato la cover star di GQ Jay-Z come direttore creativo della divisione basket, anche se la partnership si è spenta intorno al 2024 senza praticamente alcun risultato tangibile. In quella che è diventata una mossa ormai familiare per il brand, non c’è stato alcun annuncio ufficiale: semplicemente Hov ha iniziato a comparire improvvisamente con le Swoosh ai piedi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Rihanna ha detto addio a Puma per indossare un paio di Nike

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