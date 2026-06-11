La nazionale dell'Uruguay è arrivata a Cancun per preparare la sede di allenamento in vista dei Mondiali 2026. Durante un’intervista, l’allenatore ha risposto a sei domande in 38 secondi, suscitando sorpresa per la brevità e la rapidità delle risposte. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle domande o sulle dichiarazioni rilasciate. La squadra prosegue con le attività di preparazione nella nuova sede.

La nazionale dell'Uruguay è sbarcata a Cancun per istituire la sua base di allenamento per i Mondiali 2026. All’arrivo in aeroporto il ct Marcelo Bielsa ha rilasciato una brevissima intervista che ha messo in difficoltà la giornalista: sei domande, sei risposte molto concise. Il video è diventato subito virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, Bielsa e l'intervista assurda: risponde a sei domande in 38 secondi

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