Quickfire Quiz 118 | puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi?

È arrivato il nuovo Quickfire Quiz 118, che mette alla prova le capacità di risposta in soli 90 secondi. Recentemente si è diffusa la notizia che non è necessario utilizzare carta e penna per partecipare, semplificando così la sfida. Il trambusto intorno ai quiz online continua senza sosta, tra sfide veloci e domande da rispondere in breve tempo.

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Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Stiamo scherzando: non hai bisogno di carta e penna. Il trambusto non finisce mai, e nemmeno i quiz. Per gentile concessione di Kwizly abbiamo molto, molto di più da dove provengono, mentre seguiamo gli sfortunati record dei difensori di alto livello e identifichiamo le stelle leggendarie degli anni ’90. Portate il vostro A-game, tutti. La vera coerenza continentale è difficile da trovare, ma vogliamo vedere se si riescono a identificare i pilastri dell’era moderna. Ti stiamo sfidando a farlo nominare tutti i club che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League dal 2000 un compito che separa i frequentatori abituali europei dai visitatori fugaci.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Quickfire Quiz 118: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Quickfire Quiz 68: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi? Quickfire Quiz 71: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi?Sito inglese: Torniamo con un altro quiz rapido: fiducioso? Vuoi ancora altri quiz? Abbiamo un’enorme libreria di rompicapi progettati per spingere...