Quickfire Quiz 122 | puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi?

In questo articolo, viene proposto un quiz chiamato Quickfire Quiz 122, che consiste nel rispondere a dieci domande in novanta secondi. L’autore riporta fedelmente il contenuto di un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, dedicato a coloro che non sono molto pratici con la lingua inglese. La sfida mette alla prova la rapidità di risposta e le competenze linguistiche dei partecipanti, senza offrire classifiche o premi. Il focus principale è sul formato e sulla natura delle domande.

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Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Puoi darci 10 risposte corrette in appena un minuto e mezzo? Un minuto e mezzo dopo e il divertimento è finito. Boh. Tuttavia, abbiamo aperto il caveau per mettere insieme nuovi quiz da affrontare, per gentile concessione di Kwizly – quindi, che tu voglia ripassare prima della Coppa del Mondo o nominare i finalisti della competizione, ci pensiamo noi. Mentre cresce l’attesa per il prossimo evento mondiale, guardiamo alle nazioni che hanno mancato l’invito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Quickfire Quiz 122: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Quickfire Quiz 68: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi? Quickfire Quiz 71: puoi rispondere a 10 domande in 90 secondi?Sito inglese: Torniamo con un altro quiz rapido: fiducioso? Vuoi ancora altri quiz? Abbiamo un’enorme libreria di rompicapi progettati per spingere...