Mondiale 2026 al via la caccia all’Argentina di Messi

Il Mondiale 2026 prende il via oggi, segnando l’ingresso del calcio mondiale in una nuova fase con 48 squadre partecipanti, il numero più alto mai registrato. La competizione si svolge in più paesi, ampliando la portata del torneo rispetto alle edizioni precedenti. La fase di qualificazione si è conclusa, e ora si attendono le partite che coinvolgeranno un vasto ventaglio di nazionali, portando in campo storie di passione e speranze di vittoria.

Il Mondiale 2026 inizia oggi e il calcio mondiale entra ufficialmente in una nuova era, un territorio inesplorato dove la geografia del pallone si allarga fino a comprendere 48 nazionali, un numero mai visto, un oceano di storie, ambizioni, talenti, contraddizioni. Stati Uniti, Canada e Messico aprono le porte a un torneo che non è più soltanto una competizione sportiva, ma un gigantesco romanzo collettivo, un viaggio che attraversa continenti, culture, identità calcistiche che si incontrano e si scontrano in un mese che promette di essere il più imprevedibile di sempre. Le grandi potenze arrivano con il peso della storia sulle spalle: la Francia di Mbappé, una squadra che sembra costruita... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Mondiale al via, la scommessa più grande per Carlo Ancelotti

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