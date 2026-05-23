L' Argentina arriverà al Mondiale con questo aereo | il tributo a Messi è da pelle d' oca
L'Argentina ha scelto un aereo speciale per il viaggio verso il Mondiale, decorato con un tributo a Lionel Messi. La livrea dell’aereo mostra immagini e simboli legati al calciatore, rendendo omaggio alla sua carriera. Il velivolo partirà con la squadra e arriverà in America, portando con sé questo messaggio visivo di riconoscimento per Messi.
L'Argentina si sposterà verso l'America con un aereo personalizzato, che celebra il loro giocatore più iconico: Lionel Messi. Il suo numero campeggia sull'alettone del velivolo, mentre la fascia da capitano occupa una delle turbine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Il centrocampista ha un problema al ginocchio. L’Argentina vorrebbe che non giocasse l’ultima partita di Serie A con il Como, che invece vorrebbe schierarlo. In Italia arriverà un medico per valutare le condizioni di Nico Paz. facebook
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