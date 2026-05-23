L' Argentina arriverà al Mondiale con questo aereo | il tributo a Messi è da pelle d' oca

Notizia in breve

L'Argentina ha scelto un aereo speciale per il viaggio verso il Mondiale, decorato con un tributo a Lionel Messi. La livrea dell’aereo mostra immagini e simboli legati al calciatore, rendendo omaggio alla sua carriera. Il velivolo partirà con la squadra e arriverà in America, portando con sé questo messaggio visivo di riconoscimento per Messi.