Mondial Napoli il calendario dei napoletani al Mondiale 2026 !

Quattro giocatori della SSC Napoli sono stati convocati per il Mondiale 2026. La loro presenza è stata annunciata e il calendario delle partite è stato pubblicato. Si tratta di calciatori che rappresenteranno le rispettive selezioni nazionali durante la competizione. Le partite si svolgeranno in diverse città e le date sono state confermate. La partecipazione dei calciatori del Napoli al torneo internazionale è ora ufficiale.

Giocatori del Napoli al Mondiale. Quest’anno saranno quattro i calciatori della SSC Napoli impegnati nella competizione. Escluso invece il centrocampista scozzese Billy Gilmour, costretto a rinunciare a causa di un infortunio. https:adsdkprod.azureedge.netassetssfv1.0.0-1safeframe-v2.html Sponsorizzato La Scozia di McTominay è inserita nel Gruppo C della fase a gironi con Brasile, Marocco e Haiti. Il Belgio di KDB e Lukaku affronterà invece Egitto, Iran e Nuova Zelanda nel Gruppo G. Infine, l’ Uruguay nel Gruppo H se la vedrà con Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita. Di seguito il calendario delle partite in cui saranno impegnati i quattro giocatori del Napoli al Mondiale. Scozia di McTominay. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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