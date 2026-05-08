Mondiale Orc 2026 71ª Regata dei Tre Golfi | a Napoli via alla tradizionale prova d’altura

A Napoli è iniziata la 71ª Regata dei Tre Golfi, che fa parte del Campionato del Mondo ORC 2026. La regata offshore è una delle tappe principali dell'evento e attira numerosi equipaggi e appassionati. La partenza segna un momento importante nel calendario delle competizioni, confermando la tradizione di questa prova che si svolge ormai da molti anni. La regata si svolge lungo le acque del Golfo di Napoli, coinvolgendo imbarcazioni provenienti da diverse nazioni.

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Il Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che rappresenta il cuore della manifestazione. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, e in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), con il prezioso supporto di Rolex e Loro Piana, il campionato ha riunito oltre 110 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti della vela d’altura internazionale. La partenza vedrà la flotta affrontare il tradizionale percorso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Mondiale ORC 2026, occhi puntati sulla partenza della 71° Regata dei Tre Golfi Festival dei Sentieri 2026: escursioni, attività e incontri alla scoperta dei golfi Tigullio e ParadisoL’Associazione Amici dei Sentieri organizza il “Festival dei Sentieri” dal 15 al 22 marzo, con escursioni, attività, incontri e passeggiate aperte a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MONDIALE ORC 2026: OCCHI PUNTATI SULLA PARTENZA DELLA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI; RocketNikka alla Regata dei Tre Golfi: debutto in Classe 0; Duecento vele per la Tre Golfi Sailing Week, anteprima di Coppa America; TRE GOLFI SAILING WEEK 2026. Mondiale ORC 2026: occhi puntati sulla partenza della 71ª Regata dei Tre GolfiIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per domani, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che rappresenta il cuor ... pressmare.it Sorrento. Domani la Regata dei Tre GolfiIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per domani, della 71ª Regata dei Tre Golfi ... sorrentopress.it MONDIALE ORC 2026: OCCHI PUNTATI SULLA PARTENZA DELLA 71ª REGATA DEI TRE GOLFI Domani al via da Napoli la prova d’altura, momento chiave del Campionato, ma anche tradizionale sfida aperta a tutti. Il Campionato del Mondo ORC 2026 entr - facebook.com facebook Con il Campionato del Mondo ORC, in programma fino al 14 maggio, si è aperta oggi la Tre Golfi Sailing Week 2026, uno dei più importanti appuntamenti della vela internazionale, che vede protagoniste Sorrento e Napoli. Il comunicato stampa: x.com