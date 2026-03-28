Il conduttore e direttore artistico del prossimo festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha incontrato il sindaco di Napoli presso il palazzo comunale. Durante l'incontro, De Martino ha dichiarato di essere felice che la città e i cittadini napoletani siano vicini a lui. La visita si è svolta in un contesto istituzionale presso il municipio della città.

Il prossimo conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo ha fatto visita al primo cittadino partenopeo a Palazzo San Giacomo Il noto conduttore Stefano De Martino, direttore artistico del festival di Sanremo 2027, ha incontrato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino partenopeo, che ha pubblicato un post sui social e un video con lo showman napoletano. “Un caffè e due chiacchiere. È venuto a trovarmi Stefano De Martino a cui ho fatto i miei più sinceri auguri e complimenti per il prestigioso incarico alla conduzione del festival di Sanremo 2027. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!”, scrive Manfredi sui suoi profili. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Stefano De Martino al Comune dal sindaco Manfredi: "Felice che Napoli e i napoletani siano con me"

Articoli correlati

Tra Manfredi e Fico il patto fra Comune di Napoli e Regione Campania che è mancato con De LucaLavori allo stadio Maradona, 35 nuovi tram, incentivi per i taxi ecologici: il patto Comune-Regione per Napoli.

Il rispetto dei fotografi napoletani per il dolore di Stefano De Martino (Esclusiva)Il pasticcio dell’IA e la scoperta del Direttore Roberto Alessi Tutto è iniziato con un post di cordoglio, nato… Tutto è iniziato con un post di...

Come Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli si è avvicinato alle istituzioni #GaetanoManfredi #Sindaco

Aggiornamenti e notizie su Stefano De Martino al Comune dal...

Temi più discussi: Stefano De Martino, il ricordo del papà Enrico: Il mio nome ha la voce di mio padre; De Martino, il ricordo (commovente) del padre che non c'è più: cosa ha fatto per la Festa del papà; Stefano De Martino, il gesto per il padre nel giorno della 'festa del papà'; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalía a Milano.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa, le voci del flirt sempre più insistentiStefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano. È la seconda volta che la comica e il conduttore vengono fotografati lontano dagli studi TV, ... fanpage.it

Stefano De Martino e la nuova fidanzata, parla Brenda LodigianiStefano De Martino, Brenda Lodigiani parla per la prima volta del loro rapporto: Ecco la verità su di noi e su Sanremo 2027 ... dilei.it

#AffariTuoi vince con il 24,5% e 4.8 milioni. Stefano De Martino si conferma leader anche chiudendo molto prima del competitor, alle 21:34 #LaRuotaDellaFortuna perde, nonostante abbia scorporato 18 minuti d’anteprima e chiuso alle 21:51, 17 minuti dopo S x.com

Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici”. Brenda Lodigiani ha voluto mettere fine alle voci sul suo presunto legame con Stefano De Martino, affrontando la questione durante la conferenza stampa della nuova stagione di Gialappa’s Show. Q - facebook.com facebook