La Croazia di Dalic ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali, vincendo il proprio girone con 26 gol segnati in 8 partite. La squadra ha dominato il gruppo senza difficoltà, confermando la propria forza offensiva. Nel frattempo, Baturina ha contribuito a portare il Como ai Mondiali, segnando il passaggio della sua squadra alla fase finale. Entrambi i successi sono stati ottenuti senza complicazioni.

La Croazia di Dalic ha conquistato senza problemi l’accesso ai Mondiali, dominando il proprio raggruppamento con 26 gol in 8 partite, una statistica che descrive a pieno la capacità offensiva dei biancorossi. Nel corso degli ultimi dieci anni, non c’è stata Croazia senza Dalic e viceversa. L’allenatore è in carica dal 2017 ed è l’artefice principale dell’epoca più importante della Croazia calcistica. Nel 2018, i biancorossi hanno sfiorato il titolo perdendo solamente in finale contro la Francia di Mbappé e Pogba. Nel 2022, invece, la Croazia ha conquistato la medaglia di bronzo in Qatar perdendo in semifinale contro l’Argentina di Messi. Nel 2023, nuova finale, questa volta in Nations League. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Quotidiano.net - Modric e Dalic, signori di Croazia. Baturina porta il Como ai Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Croazia, i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 “italiani”Il commissario tecnico della nazionale croata ha annunciato i preconvocati per la partecipazione al prossimo Mondiale.

Infortunio Modric, CT Croazia: “Il recupero procederà secondo i piani. Ci guiderà ai Mondiali da capitano”Il CT della nazionale croata ha annunciato che l'infortunio di Luka Modric seguirà il percorso di recupero previsto, confermando che il capitano sarà...

Si parla di: Modric e Dalic, signori di Croazia. Baturina porta il Como ai Mondiali.

Modric e Dalic, signori di Croazia. Baturina porta il Como ai MondialiLa Croazia di Dalic ha conquistato senza problemi l’accesso ai Mondiali, dominando il proprio raggruppamento con 26 gol in ... sport.quotidiano.net

Modric, Perisic, Kramaric e i nuovi talenti: la vecchia Croazia sa come si faCROAZIA - Girone L con Inghilterra (17 giugno, Arlington), Panama (24 giugno, Toronto) e Ghana (27 giugno, Filadelfia). tuttomercatoweb.com