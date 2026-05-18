Croazia i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 italiani

Il commissario tecnico della nazionale croata ha annunciato i preconvocati per la partecipazione al prossimo Mondiale. La lista comprende il capitano Modric e altri sei calciatori che militano in club italiani. Questa selezione rappresenta la quinta partecipazione del giocatore al torneo internazionale con la maglia della Croazia. La rosa completa dei convocati è stata resa nota, con alcuni nomi provenienti da diversi campionati europei. La squadra si prepara ora agli ultimi allenamenti prima della partenza per il torneo.

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