Il CT della nazionale croata ha annunciato che l'infortunio di Luka Modric seguirà il percorso di recupero previsto, confermando che il capitano sarà disponibile per la partecipazione ai prossimi Mondiali. Zlatko Dalic ha comunicato che il giocatore continuerà il suo programma di recupero senza variazioni e che sarà lui a guidare la squadra in vista della competizione. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell'infortunio.

Dagli esami strumentali effettuati da Luka Modric è emerso un referto preoccupante. Il centrocampista ha riportato una "Frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro", come sottolinea la nota ufficiale del Milan. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante all'82' minuto della sfida contro la Juventus, dopo un duro scontro con Locatelli. Le sensazioni non erano positive e gli accertamenti non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio Modric si è sottoposto a un'intervento chirurgico svolto dal Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Modric, CT Croazia: “Il recupero procederà secondo i piani. Ci guiderà ai Mondiali da capitano”

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