Daniele Galloppa è stato annunciato come nuovo allenatore del Modena. La decisione è definitiva, a meno di eventuali sviluppi imprevisti. La nomina è stata comunicata ufficialmente, confermando il cambio di guida tecnica della squadra. Al momento non ci sono altri dettagli riguardo alla durata del contratto o alle modalità di insediamento.

Sarà Daniele Galloppa il prossimo allenatore del Modena, salvo colpi di scena che però al momento non riteniamo possibili. Dopo i primi incontri della scorsa settimane, in questi giorni le parti sono arrivate ad un ’dunque’ che ora dovrà solo, a quanto pare, essere messo nero su bianco. Quindi i tempi che il Modena si era dato, tornano: prima il direttore sportivo, poi, ora, il tecnico. Il Modena ha ricercato, da sempre, una figura giovane ed intraprendente, con la quale costruire una progettualità e imporre una valorizzazione generale della rosa e del settore giovanile. L’allenatore campione d’Italia con la Fiorentina Primavera era arrivato alla fine della sua avventura in Viola, anche contrattualmente (scadenza a giugno) e si è sentito pronto per il salto nei grandi, confortato dai corteggiamenti di diverse squadre di B tra le quali Cesena e Catanzaro, ad esempio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena Il nuovo mister sarà Daniele Galloppa

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