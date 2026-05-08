Il Modena calcio ha annunciato che il ritiro estivo si svolgerà in Trentino, precisamente a Mezzana-Marilleva nella Val di Sole, dopo diversi anni a Fanano, che continuerà a ospitare il settore giovanile. Il tecnico ha dichiarato che l’obiettivo è concludere la preparazione in modo positivo. La squadra si prepara così per la prossima stagione, con l’intenzione di chiudere il campionato vincendo.

Dagli Appennini alle. Alpi. Dopo tanti anni a Fanano (che continuerà ad ospitare il settore giovanile), il Modena calcio cambia il luogo del ritiro, e la prossima estate preparerà il campionato nel cuore della Val di Sole, in Trentino, a Mezzana-Marilleva. I gialli rimarranno in quota dal 18 luglio all’1 agosto, alloggiando a Marilleva e allenandosi al campo di via del Pressenach a Mezzana. Intanto incombe l’attualità e Andrea Sottil, che per tutto il campionato ha sempre affrontato le avversarie un passo alla volta, senza mai parlare degli impegni successivi, nella consueta conferenza stampa della vigilia ha dovuto ammettere che l’ultima gara della stagione regolare, sul campo dell’Avellino è solo una tappa propedeutica al preliminare dei playoff, martedì sera al Braglia, avversario la Juve Stabia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, il ritiro sarà in Trentino. Mister Sottil: "Chiudere vincendo"

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