La società ha annunciato il nome del nuovo direttore sportivo, confermando l’arrivo di Albanesi. Contestualmente, il proprietario ha comunicato i piani di rafforzamento della squadra in vista del prossimo campionato di serie D, che si preannuncia più competitivo rispetto alla categoria precedente. La squadra sta lavorando per migliorare la rosa e prepararsi alla nuova stagione, con obiettivi di crescita e consolidamento.

Il "patron" Matteo Brunori sta rifacendo il "look" alla Lucchese in vista del prossimo campionato di serie D, ovviamente molto più impegnativo e difficile rispetto a quello dell’Eccellenza. Se le indiscrezioni provenienti dalla Capitale sono vere e tutto lascia pensare che lo siano, il "restyling" non riguarderà soltanto lo staff tecnico e la squadra, ma anche la stessa compagine societaria. Perché al fianco del dg Andrea Gianni dovrebbe arrivare da Monterotondo Riccardo Albanesi, che ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo. La Lucchese avrebbe così un organico dirigenziale all’altezza della nuova categoria ed anche, se vogliamo, in una prospettiva futura di Lega Pro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non solo mister Bernardini. Albanesi sarà il nuovo ds

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