Modello Art Bonus | Scandicci studia il sistema di Perugia

Scandicci sta analizzando il modello Art Bonus di Perugia per migliorare la gestione delle donazioni private nel settore culturale. Si studiano le procedure burocratiche adottate per la tutela e l’amministrazione di beni culturali distribuiti sul territorio. L’obiettivo è individuare metodi efficaci per incentivare i contributi privati e favorire il coinvolgimento della comunità nelle attività culturali. La città intende adattare queste pratiche alle proprie esigenze per sostenere progetti e interventi nel settore.

? Punti chiave? In Breve Una delegazione di Scandicci arriva a Palazzo dei Priori per studiare il modello di mecenatismo perugino. La sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, ha guidato una delegazione toscana a Palazzo dei Priori per analizzare le strategie di gestione dell’Art Bonus che hanno reso Perugia un punto di riferimento nazionale. L’incontro mira a comprendere come la città umbra sia riuscita a trasformare il sostegno privato in un motore di valorizzazione culturale diffusa. Insieme alla sindaca Sereni, hanno partecipato il vice sindaco Yuna Kashi Zadeh, l’assessore alle Partecipate Salvatore Saltarello, l’assessora Federica Pacini, oltre al dottor Stefano Bechi e a Sarah Passaro dell’ufficio comunicazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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