Art Bonus Perugia secondo intervento a San Francesco al Prato | inaugurato l' impianto di oscuramento

Questa mattina a Perugia è stato inaugurato il secondo intervento di Art Bonus presso la chiesa di San Francesco al Prato. È stato installato un impianto di oscuramento sulla superficie vetrata dell'abside, con un investimento complessivo di 18 mila euro. L'intervento riguarda esclusivamente l'installazione dell'impianto, senza altre modifiche o lavori aggiuntivi. La cerimonia ha segnato la conclusione di questa fase di intervento.

È stato inaugurato questa mattina il nuovo impianto di oscuramento della superficie vetrata dell'abside, un intervento da 18.949,04 euro che cambierà radicalmente la fruizione degli spettacoli, specialmente durante le ore diurne. A finanziare l'opera, grazie allo strumento del credito d'imposta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate San Francesco al Prato inaugura l’impianto di oscuramentoIl mecenatismo contemporaneo compie ancora “miracoli“ e rende più bello e fruibile il patrimonio culturale e monumentale dell’Umbria: venerdì alle... Perugia, omaggio a Ornella Vanoni: Lisa Manara e la Perugia Big Band all'auditorium San Francesco al PratoUn sabato dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato sabato 28 marzo alle 21. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: San Francesco al Prato inaugura l’impianto di oscuramento. Perugia, concorso Art Bonus: il Comune candida il manoscritto di PiccolpassoPERUGIA - Il Comune per il concorso Art Bonus-Progetto dell’anno, diventato oramai una tradizione per la città, pesca una carta dal vasto patrimonio librario storico custodito alla biblioteca Augusta. ilmessaggero.it Perugia, l'Art Bonus migliorerà gli spazi per ragazzi nelle bibliotechePERUGIA - Non solo monumenti e simboli della città da restaurare. L’Art Bonus a Perugia, modello in Italia per donazioni raccolte (superati i 2,7 milioni di euro complessivi), prede sempre più anche ... ilmessaggero.it