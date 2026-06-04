L’Unione Europea sta valutando una strategia per le auto elettriche che si ispira al modello cinese. La proposta prevede investimenti pubblici e privati per sostenere la produzione di veicoli elettrici e componenti. La discussione riguarda anche il rafforzamento delle filiere locali e la regolamentazione delle importazioni. La questione si inserisce in un quadro più ampio di competizione internazionale nel settore automobilistico.

La sopravvivenza industriale dell’automotive europeo? È anche una questione di geopolitica. La Commissione Europea ha infatti allo studio una tattica che ricorda da vicino i metodi storicamente utilizzati dalla Cina per regolamentare l’ingresso dei costruttori europei nel sistema produttivo a basso costo della Repubblica Popolare. L’ obiettivo dell’UE è imporre alle aziende cinesi rigidi vincoli di investimento, partnership incentivate o forzate e, soprattutto, trasferimenti tecnologici all’interno del Vecchio Continente. Esattamente come facevano i cinesi coi car makers europei desiderosi di accedere al sistema industriale e al mercato del gigante asiatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto elettrica, l’UE studia una strategia che richiama il modello cinese

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