Auto elettrica l’UE studia una strategia che richiama il modello cinese
L’Unione Europea sta valutando una strategia per le auto elettriche che si ispira al modello cinese. La proposta prevede investimenti pubblici e privati per sostenere la produzione di veicoli elettrici e componenti. La discussione riguarda anche il rafforzamento delle filiere locali e la regolamentazione delle importazioni. La questione si inserisce in un quadro più ampio di competizione internazionale nel settore automobilistico.
La sopravvivenza industriale dell’automotive europeo? È anche una questione di geopolitica. La Commissione Europea ha infatti allo studio una tattica che ricorda da vicino i metodi storicamente utilizzati dalla Cina per regolamentare l’ingresso dei costruttori europei nel sistema produttivo a basso costo della Repubblica Popolare. L’ obiettivo dell’UE è imporre alle aziende cinesi rigidi vincoli di investimento, partnership incentivate o forzate e, soprattutto, trasferimenti tecnologici all’interno del Vecchio Continente. Esattamente come facevano i cinesi coi car makers europei desiderosi di accedere al sistema industriale e al mercato del gigante asiatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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