Missaglia | Sansepolcro serve entusiasmo

Il nuovo allenatore del Sansepolcro per la stagione 2026-27 è Claudio Missaglia, confermato dopo l’annuncio del direttore sportivo Daniele Martini. La società ha comunicato ufficialmente la scelta, che si inserisce nel progetto di rilancio del team nel campionato umbro di Eccellenza. La nomina arriva a pochi giorni dall’investitura del nuovo direttore sportivo, dando continuità alla strategia di rafforzamento della squadra.

Dopo l’ufficializzazione del nuovo direttore sportivo Daniele Martini, ecco quella dell’allenatore: sarà dunque Claudio Missaglia – come avevamo anticipato – il tecnico del Sansepolcro per la stagione 2026-27 nel campionato umbro di Eccellenza. Veneziano di nascita, Missaglia, 42 anni, è arrivato in Umbria nel 2003 e per circa vent’anni ha vissuto il campo da calciatore, maturando una lunga esperienza tra Eccellenza e Serie D. Terminato il percorso da giocatore, ha intrapreso la carriera in panchina nella stagione 2023-24 con il Montone, per poi guidare Calzolaro e Virtus San Giustino, sempre nel campionato umbro di Promozione. La scelta di Missaglia si inserisce nel nuovo percorso tecnico e organizzativo avviato dal club bianconero, con l’obiettivo di costruire una squadra riconoscibile, motivata e capace di riaccendere entusiasmo attorno ai colori del Borgo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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