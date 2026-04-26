Nella partita di calcio di serie D, l’Orvietana affronta una sfida importante contro il Sansepolcro. La vittoria in trasferta dei giovani del Sansepolcro nello spareggio play-off rappresenta un segnale che l’Orvietana non può permettersi di sottovalutare. Per mantenere vive le speranze di avanzamento, la squadra principale deve uscire dal campo con i tre punti, senza lasciarsi distrarre dall’ultimo risultato giovanile.

ORVIETO – L’antipasto, con i giovani del Sansepolcro che battono in trasferta i pari età dell’ Orvietana nello spareggio play-off, va preso come avvertimento alla prima squadra. Guai, a valutare i tre punti in palio oggi una preda facile soltanto per la già avvenuta retrocessione del club toscoumbro in Eccellenza. Le sorprese, belle o meno che siano, sono tra gli ingredienti che compongono il successo del calcio. Di conseguenza, attrezzarsi alla prevenzione non è un semplice dettaglio. L’Orvietana, oggi, deve tenerlo bene a mente e giocare una partita definibile di prospettiva. Il successo di Gavorrano con l’agognato ritorno al goal di Mattteo Panattoni ha indirizzato su una strada sicura ma il viaggio è lungo centoottanta minuti più recupero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Orvietana, stavolta non fare scherzi. Col Sansepolcro serve solo vincere

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