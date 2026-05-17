La presidente dei bianconeri ha commentato la situazione della squadra, evidenziando un atteggiamento di autocritica e prospettive che invitano a mantenere fiducia e ottimismo. La ripartenza a Sansepolcro si apre con l’annuncio di Missaglia come nuovo tecnico, mentre si delineano i primi passi per la ripresa dopo un momento di riflessione. La società si prepara a ricostruire il percorso, con un focus sulla crescita e sul rafforzamento della squadra.

SANSEPOLCRO Una serena autocritica, accompagnata da prospettive che inducono a coltivare fiducia e ottimismo. Così la presidente Elisa Boncompagni analizza la stagione 202526 del Sansepolcro nella giornata in cui il club bianconero avrebbe concluso l’accordo con Claudio Missaglia per la guida della squadra. Ex calciatore di varie squadre, di recente è stato sulla panchina di Montone, Calzolaro e Virtus San Giustino in Promozione umbra. "E’ un’annata che ci ha lasciato l’amaro in bocca, mi sembra evidente – sottolinea la presidente – e al momento siamo tutti un pò scarichi, perché è stata anche impegnativa. Per ciò che riguarda la Juniores, abbiamo combinato un pasticcio grave, ma la maturità dimostrata dai ragazzi esalta anche il lavoro degli allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: parla la presidente dei bianconeri Boncompagni. Ripartenza Sansepolcro. Missaglia sarà il tecnico

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