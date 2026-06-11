Nella notte tra il 10 e l’11 giugno 2026, a New York, i Knicks hanno recuperato un vantaggio di 29 punti e hanno vinto contro gli Spurs. La partita si è conclusa con i Knicks a una vittoria dalla conquista del titolo NBA. La squadra ha rimontato durante il quarto quarto, portando a termine una delle più grandi rimonte della storia del campionato. La gara si è svolta nel palazzetto più noto del mondo.

Il basket è uno sport incredibile. Nella notte tra il 1o e l’11 giugno 2026, a New York, nel palazzetto più famoso del mondo, è andata in scena una partita destinata a rimanere nella storia della NBA e del basket mondiale. I New York Knicks vincono 107-106 gara 4 delle NBA Finals 2026 contro i San Antonio Spurs, completando una rimonta da -29. La più grande nella storia delle finali NBA. Con questo successo i Knicks si portano sul 3-1 nella serie e sono ad una sola vittoria da un titolo che manca da più di mezzo secolo. Gara 5 si giocherà nella notte tra sabato e domenica a San Antonio. Il primo tempo dominante degli Spurs e il disastro Knicks. La partita si mette subito in salita per i Knicks: dopo soli 90 secondi, Karl-Anthony Towns commette il suo secondo fallo (vinto dagli Spurs tramite challenge ) ed è costretto alla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Miracolo a New York: i Knicks rimontano 29 punti e battono gli Spurs, ora sono ad una vittoria dal titolo

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