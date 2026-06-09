Gli Spurs hanno vinto contro i Knicks a New York, segnando una vittoria importante. Wembanyama ha ottenuto un ruolo significativo, entrando nella lista di Magic Johnson. Durante la partita, i Knicks hanno commesso un errore tattico che ha interrotto la loro serie di vittorie consecutive. La performance di Wembanyama ha attirato l’attenzione, contribuendo al successo della squadra. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, interrompendo la striscia positiva dei Knicks.

? Punti chiave? In Breve Gli Spurs strappano un successo ai Knicks con un 115-111 al Madison Square Garden. Gli Spurs hanno battuto i Knicks per 115-111 in gara-3 delle Finals NBA, permettendo alla squadra di San Antonio di accorciare lo svantaggio nella serie dopo le due sconfitte consecutive. La sfida si è consumata nel cuore di New York, dove il pubblico di casa ha assistito a un incontro estremamente combattuto e caratterizzato da continui scambi di vantaggio. Il match ha protagonisti due schieramenti di alto livello, con i Knicks che cercavano di proteggere il vantaggio ottenuto nelle prime due partite. Nonostante la presenza di Donald Trump tra il pubblico, un tifoso dei padroni di casa che ha ricevuto i fischi della folla durante l’inno nazionale, la squadra di New York non è riuscita a mantenere il controllo della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wembanyama traccia la storia: gli Spurs battono i Knicks a New York

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Wemby emotional after Spurs beat OKC in Game 7 to advance to NBA Finals

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