Wembanyama traccia la storia | gli Spurs battono i Knicks a New York

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Spurs hanno vinto contro i Knicks a New York, segnando una vittoria importante. Wembanyama ha ottenuto un ruolo significativo, entrando nella lista di Magic Johnson. Durante la partita, i Knicks hanno commesso un errore tattico che ha interrotto la loro serie di vittorie consecutive. La performance di Wembanyama ha attirato l’attenzione, contribuendo al successo della squadra. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, interrompendo la striscia positiva dei Knicks.

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? Punti chiave? In Breve Gli Spurs strappano un successo ai Knicks con un 115-111 al Madison Square Garden. Gli Spurs hanno battuto i Knicks per 115-111 in gara-3 delle Finals NBA, permettendo alla squadra di San Antonio di accorciare lo svantaggio nella serie dopo le due sconfitte consecutive. La sfida si è consumata nel cuore di New York, dove il pubblico di casa ha assistito a un incontro estremamente combattuto e caratterizzato da continui scambi di vantaggio. Il match ha protagonisti due schieramenti di alto livello, con i Knicks che cercavano di proteggere il vantaggio ottenuto nelle prime due partite. Nonostante la presenza di Donald Trump tra il pubblico, un tifoso dei padroni di casa che ha ricevuto i fischi della folla durante l’inno nazionale, la squadra di New York non è riuscita a mantenere il controllo della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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