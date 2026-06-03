NBA nella notte scattano le Finals 2026 tra San Antonio Spurs e New York Knicks Chi la spunterà per la vittoria del titolo?

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte italiana si sono aperte le Finals NBA 2026 tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. Le due squadre si sono affrontate nella prima partita della serie, che si concluderà con la prima squadra a ottenere quattro vittorie. La serie è in corso e si attende il proseguimento delle partite per conoscere il risultato finale.

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Si alza il sipario sulle NBA Finals 2026! Nella notte italiana San Antonio Spurs e New York Knicks danno il via alla serie al meglio delle sette partite per assegnare il titolo, succedendo nell’albo d’oro agli Oklahoma City Thunder vincitori lo scorso anno: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende quindi negli States. E’ il remake delle Finals disputate nel 1998-1999, in una stagione particolare e accorciata a cinquanta partite per il lockout (‘blocco’ delle attività imposto dai proprietari delle franchigie, con l’allora Commissioner David Stern che riuscì a trovare un accordo tra l’associazione dei giocatori e la Lega per far iniziare l’annata a febbraio), con i texani che guidati in panchina da Gregg Popovich riuscirono a conquistare il primo titolo della loro storia battendo proprio i Knicks per 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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