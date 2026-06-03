NBA nella notte scattano le Finals 2026 tra San Antonio Spurs e New York Knicks Chi la spunterà per la vittoria del titolo?
Nella notte italiana si sono aperte le Finals NBA 2026 tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. Le due squadre si sono affrontate nella prima partita della serie, che si concluderà con la prima squadra a ottenere quattro vittorie. La serie è in corso e si attende il proseguimento delle partite per conoscere il risultato finale.
Si alza il sipario sulle NBA Finals 2026! Nella notte italiana San Antonio Spurs e New York Knicks danno il via alla serie al meglio delle sette partite per assegnare il titolo, succedendo nell’albo d’oro agli Oklahoma City Thunder vincitori lo scorso anno: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende quindi negli States. E’ il remake delle Finals disputate nel 1998-1999, in una stagione particolare e accorciata a cinquanta partite per il lockout (‘blocco’ delle attività imposto dai proprietari delle franchigie, con l’allora Commissioner David Stern che riuscì a trovare un accordo tra l’associazione dei giocatori e la Lega per far iniziare l’annata a febbraio), con i texani che guidati in panchina da Gregg Popovich riuscirono a conquistare il primo titolo della loro storia battendo proprio i Knicks per 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su NBA.
Notizie e thread social correlati
Pronostico e quote San Antonio Spurs – New York Knicks, NBA Finals GARA 1 04-06-2026 ore 02:30I San Antonio Spurs hanno ottenuto un biglietto per le Finals NBA dopo aver vinto in trasferta contro Oklahoma.
Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streamingLa serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1.
Temi più discussi: Western Conference Finals: le 4 verità di OKC – San Antonio; Finali NBA 2026: l’alieno francese pronto per lo scontro finale; Spurs alle Nba Finals dopo 12 anni, Okc eliminata in gara-7; NBA, Oklahoma City supera San Antonio 127-114 in gara 5 e va sul 3-2 nella serie.
Da stanotte le Nba Finals: San Antonio Spurs contro New York Knicks, Wembanyama contro Towns, tutto quello che c'è da sapereSpurs e Knicks si sfidano per il titolo Nba 27 anni dopo il precedente del 1999: quella volta vinse San Antonio. In palio anche la rivincita della Nba Cup, conquistata a dicembre da New York ... corriere.it
NBA, nella notte scattano le Finals 2026 tra San Antonio Spurs e New York Knicks. Chi la spunterà per la vittoria del titolo?Si alza il sipario sulle NBA Finals 2026! Nella notte italiana San Antonio Spurs e New York Knicks danno il via alla serie al meglio delle sette partite ... oasport.it