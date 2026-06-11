Questa mattina a Roma è stata presentata la settima edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia, curato dalla Fondazione Cesvi. Il rapporto evidenzia differenze tra le regioni nel trattamento dei minori, con alcune aree che mostrano dati più preoccupanti. I dati raccolti riguardano casi di maltrattamenti e interventi di assistenza. La ricerca si concentra sui livelli di tutela e sulle criticità presenti nelle diverse zone del paese.

AGI - È stata presentata, questa mattina, a Roma, la settima edizione dell' Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione Cesvi. L'Indice analizza, per ciascuna regione italiana, fattori di rischio e servizi di prevenzione e cura, classificando le regioni in quattro cluster: regioni a elevata criticità, reattive, virtuose e stabili e mettendo in evidenza le differenze territoriali nella prevenzione e nel contrasto del maltrattamento all'infanzia. Da quello che è emerso durante la presentazione, la regione italiana con la migliore capacità complessiva di fronteggiare il tema del maltrattamento all'infanzia è l' Emilia-Romagna, seguita da Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Minori, l'Italia a due velocità nel rapporto Cesvi

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