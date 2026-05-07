Cesvi e Factanza portano in sala l’Italia invisibile | A un passo dal domani il docufilm sulle periferie dimenticate

Cesvi e Factanza presentano in sala il documentario “A un passo dal domani”, che mette in luce le realtà di tre periferie italiane considerate fragili. Il film racconta le storie di bambini e ragazzi che vivono in zone spesso trascurate, dove il rischio di esclusione sociale, povertà educativa e marginalità è elevato. Il progetto mira a portare l’attenzione su territori spesso invisibili, mostrando le sfide quotidiane di chi cerca di costruire un futuro.

Home > Cronaca > Nel 2025, il programma Case del Sorriso ha sostenuto 2.093 persone, di cui 1.384 minorenni. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l’infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. È questo ciò che racconta “A un passo dal domani”, il documentario realizzato da Factanza Media insieme a CESVI e presentato il 6 maggio al Cinema Anteo di Milano: un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Case del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesvi e Factanza portano in sala l’Italia invisibile: “A un passo dal domani”, il docufilm sulle periferie dimenticate Notizie correlate Ferrante si candida a sindaco di Ariano Irpino: «Le periferie dimenticate, la burocrazia da abbattere, la città deve risorgere»Le liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, lista civica Puopolo e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di... "Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo": il docufilm dell'atleta proiettato a Casa ItaliaMomenti di emozione a Casa Italia, dove è stato proiettato "Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo", il docufilm sull'atleta medaglia d'oro ai...