Il rapporto sull'infanzia in Italia evidenzia che nei contesti con maggiore povertà relazionale i minori sono più a rischio di maltrattamenti, isolamento e disagio. La presenza di difficoltà nelle relazioni familiari aumenta la vulnerabilità dei bambini a queste situazioni. Il documento sottolinea come le condizioni di povertà influenzino anche l’ambiente in cui i minori crescono, rendendoli più esposti a rischi di maltrattamento e isolamento sociale.

Dove la povertà relazionale è più accentuata, i minori sono maggiormente esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Lo segnala un rapporto della Fondazione Cesvi. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Rapporto infanzia Italia, Cesvi: in povertà minori esposti a maltrattamenti

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