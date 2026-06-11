Un passante ha trovato un assegno da 250 mila euro in largo Cairoli, a Milano. L'assegno era uscito dalla borsa di una donna, che si era accorta della perdita solo dopo aver camminato per alcuni metri. La persona che ha trovato il titolo di credito ha consegnato l’assegno alle forze dell’ordine. Non sono stati resi noti dettagli sulla donna o su come sia avvenuto il fuoriuscita dall’accessorio.

? Punti chiave? In Breve Un gesto di onestà a Milano: ritrovato assegno da 250mila euro smarrito in centro. Un passante ha consegnato ai carabinieri di via Moscova un assegno da 250mila euro trovato a terra in largo Cairoli, restituendo così l’incasso di una casa venduta a Paola, una cinquantunenne milanese. Il titolo di credito, che rappresentava il frutto di un importante rogito immobiliare, era scivolato fuori dalla borsa della donna durante una passeggiata tra il Castello Sforzesco e la Triennale. Il ritrovamento è avvenuto martedì, portando a un lieto fine avvenuto poco dopo le ore 16:00 grazie alla rapidità delle forze dell’ordine e alla sensibilità di un cittadino. Il panico di Paola e l’errore della borsa senza cerniera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milano, ritrovato assegno da 250mila euro: il gesto di un passante

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