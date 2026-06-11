Milano picchia e violenta l’ex collega di lavoro | arrestato 26enne

A Milano, un uomo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna straniera residente in città. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su disposizione della Procura locale. L’indagato, tunisino, è sospettato di aver commesso l’episodio nei confronti di una ex collega di lavoro.

Milano – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un tunisino di 26 anni, gravemente indiziato per violenza sessuale ai danni di una giovane donna straniera, residente a Milano. L'indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della querela presentata dalla donna vittima dell'aggressione, avvenuta il 14 aprile scorso in un'area pedonale della zona nord di Milano. In particolare, dagli accertamenti è emerso che, dopo che i due, ex colleghi di lavoro, si erano accordati per incontrarsi per motivi lavorativi, l'uomo è riuscito a condurre la donna in un luogo isolato nei pressi di un garage. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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