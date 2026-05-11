Violenta picchia e minaccia di morte la moglie invalida per 10 anni | arrestato 40enne ad Asti
Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Asti con l'accusa di aver commesso violenza sessuale, percosse e maltrattamenti nei confronti della moglie invalida, con una serie di comportamenti che sono durati circa dieci anni. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto le denunce della donna e aver avviato le indagini. La vicenda riguarda comportamenti violenti e minacce di morte.
Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Asti per la violenza sessuale, percosse e maltrattamenti nei confronti della moglie invalida. La donna ha subito abusi per oltre 10 anni e ha ritirato diverse denunce per paura di ritorsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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