Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano | arrestato 26enne
Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito sessualmente una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica, vicino a una delle principali fermate di mezzi pubblici della città. La polizia è intervenuta subito dopo la segnalazione e ha portato a termine l'arresto. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.
Un ragazzo di 26 anni ha aggredito sessuale una donna alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Il giovane è stato arrestato grazie all'intervento dell'autista di un bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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