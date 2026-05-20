Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano | arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito sessualmente una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. L'episodio è avvenuto in un'area pubblica, vicino a una delle principali fermate di mezzi pubblici della città. La polizia è intervenuta subito dopo la segnalazione e ha portato a termine l'arresto. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

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