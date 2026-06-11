Milano | la metro M5 si tinge di lilla per i grandi concerti estivi

La metro M5 di Milano si colora di lilla per i 21 concerti estivi. Durante gli eventi, le carrozze della linea saranno decorate con dettagli viola. La serie di concerti si svolgerà in diverse location della città, con artisti italiani e internazionali. La decorazione delle carrozze durerà per tutta la durata degli spettacoli, creando un collegamento visivo tra musica e trasporto pubblico. Nessuna modifica agli orari o alle frequenze della linea è prevista durante l’evento.

? Punti chiave? In Breve Amoretti sbarca sulla linea lilla della metropolitana milanese per accompagnare i grandi concerti estivi. Da giugno a settembre, le carrozze della linea M5 di Milano ospiteranno una personalizzazione speciale dedicata alle referenze Apri & Gusta e Pocket Lunch di Corte Parma-Amoretti. L’iniziativa mira a intercettare il flusso di passeggeri che si sposterà verso l’area di San Siro durante una stagione musicale eccezionale. Il marchio utilizzerà i colori distintivi del brand per trasformare il viaggio dei pendolari e degli spettatori in un’esperienza visiva continua attraverso porte, pareti e pannelli informativi. La scelta strategica della metropolitana lilla risponde alla necessità di muoversi verso il cuore dei grandi eventi musicali della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nuova metro M6 MILANO i cittadini potranno scegliere fermate e tracciato

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