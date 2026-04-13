Ragazze rapinate nella metro M5 a Milano fanno bloccare banda di ladri grazie a un AirTag

Due ragazze di 17 e 18 anni sono state vittime di un tentativo di rapina nella fermata della metro M5 a Milano, dove sei giovani le hanno minacciate con un coltello e sottratto una collana e una borsa. La polizia è riuscita a rintracciare i responsabili grazie all'AirTag inserito negli AirPods rubati, che ha permesso di localizzare la banda. L'episodio si è verificato nella stazione di Ponale.