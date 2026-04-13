Ragazze rapinate nella metro M5 a Milano fanno bloccare banda di ladri grazie a un AirTag
Due ragazze di 17 e 18 anni sono state vittime di un tentativo di rapina nella fermata della metro M5 a Milano, dove sei giovani le hanno minacciate con un coltello e sottratto una collana e una borsa. La polizia è riuscita a rintracciare i responsabili grazie all'AirTag inserito negli AirPods rubati, che ha permesso di localizzare la banda. L'episodio si è verificato nella stazione di Ponale.
Due ragazze di 17 e 18 anni sono state minacciate con un coltello e derubate di una collana e una borsa nella fermata della metro M5, Ponale, a Milano, da una banda di 6 ragazzi, rintracciata grazie all'AirTag degli Airpods rubati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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