Taormina si accende | tra il Film Festival e i grandi concerti estivi
Il Teatro Antico di Taormina si riempie di luci e musica con il Festival del Cinema e i concerti estivi. Sono previsti spettacoli con artisti internazionali e proiezioni di film di rilievo. La città si prepara ad accogliere pubblico e star provenienti da vari paesi, pronti a vivere eventi culturali e musicali in uno degli scenari più suggestivi dell’isola.
? Punti chiave Chi incontrerai nel Teatro Antico tra il cinema e la musica?. Quali star internazionali arriveranno a Taormina per la stagione estiva?. Come influenzeranno questi grandi eventi l'economia della zona dello Jonio?. Perché la Fondazione punta a trasformare Taormina in un polo europeo?.? In Breve Tributo a Giorgio Albertazzi e presenza del cast di House of the Dragon.. Concerti di Bryan Adams il 30 giugno e Village People il 12 luglio.. Esibizioni di Pink Floyd Legend il 5 agosto e Pooh il 24-25 agosto.. Evento futurista su Marinetti a novembre con l'Università degli studi di Messina.. Dal 10 al 14 giugno Taormina ospiterà la 72ª edizione del Taormina Film Festival, trasformando la perla dello Jonio nel fulcro mondiale del cinema con la presenza di Helen Mirren, Jane Campion e Giuseppe Tornatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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