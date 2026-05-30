Taormina si accende | tra il Film Festival e i grandi concerti estivi

Notizia in breve

Il Teatro Antico di Taormina si riempie di luci e musica con il Festival del Cinema e i concerti estivi. Sono previsti spettacoli con artisti internazionali e proiezioni di film di rilievo. La città si prepara ad accogliere pubblico e star provenienti da vari paesi, pronti a vivere eventi culturali e musicali in uno degli scenari più suggestivi dell’isola.