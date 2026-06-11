Un uomo di 73 anni è morto bruciato dopo che il figlio gli ha cosparso del liquido infiammabile e gli ha dato fuoco. L’episodio è avvenuto a Milano, dove i carabinieri hanno arrestato il figlio subito dopo l’accaduto. La vittima è stata trovata in un appartamento, gravemente ustionata, e non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’area e avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.

Ha cosparso il padre di 73 anni di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo (Milano) nelle prime ore del mattino sono intervenuti in un'abitazione del paese per un incendio in corso. Il figlio bloccato I militari, con il personale della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e hanno constatato che un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, aveva colpito il padre, 73enne, con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Milano, dà fuoco al padre 73enne e lo lascia morire tra le fiamme: il figlio bloccato dai carabinieri

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Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

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