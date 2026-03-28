Un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver aggredito e minacciato di morte la moglie davanti al loro figlio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in tempi rapidi e ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna e i figli non hanno riportato ferite gravi. L’uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

L'ennesimo caso di violenza sulle donne è emerso tra il 22 e il 23 marzo a Pozzonovo. Un cittadino dell'Est è stato sottoposto alla misura d'urgenza dell'allontanamento dalla casa familiare Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato gravi problemi per una donna e i suoi figli. E' l'ennesimo caso di violenza domestica venuto alla luce in provincia di Padova. A cavallo tra domenica e lunedì 23 marzo i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Abano Terme, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno proceduto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un 44enne dell’Est Europa, residente a Pozzonovo dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie convivente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Aggredisce e minaccia di morte la moglie davanti al figlio: bloccato dai carabinieri

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