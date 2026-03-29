Frosinone In casa avevano un laboratorio artigianale per la cottura della cocaina fai da te Padre e figlio arrestati dai Carabinieri

Il 26 marzo, i Carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo di Frosinone hanno arrestato un padre e un figlio, trovandoli in possesso di un laboratorio artigianale utilizzato per la produzione di cocaina. Durante l’operazione, sono stati sequestrati sostanze e attrezzature per la lavorazione della droga. L’indagine è scaturita da indagini di polizia sulla presenza di attività illecite nella zona.

I Carabinieri, nel corso delle attività rivolte alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, attenzionavano il 48enne, pregiudicato e già agli arresti domiciliari per altro reato. Gli operanti quindi provvedevano a fermare e controllare uno dei soggetti, che risultava aver acquistato sostanza stupefacente tipo cocaina immediatamente prima, segnalandolo alla locale Prefettura come assuntore. Una volta acclarata l’attività di spaccio, i militari attendevano nuovamente l’uscita dall’abitazione del ragazzo, che veniva trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina e crack e la somma di 40 euro ritenuta provento di spaccio. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Frosinone. In casa avevano un laboratorio artigianale per la cottura della cocaina “fai da te”. Padre e figlio arrestati dai Carabinieri Articoli correlati Cocaina e quasi 50 mila euro in contanti in una casa a Matera, padre e figlio arrestati per spaccioTre persone sono state arrestate e una denunciata nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Leggi anche: Stanato laboratorio della droga 'fai da te' Contenuti e approfondimenti su Frosinone In casa avevano un... Temi più discussi: A Crespellano, ore 11. E’ tempo di Primavera. In casa con il Frosinone per riprendere a correre; Frosinone – Blitz dei carabinieri in una abitazione, smantellata piazza di spaccio; Serie B, Monza-Venezia vale un pezzo di A. Frosinone a Bolzano pronto ad approfittarne. Il programma; Frosinone, chiamata in nazionale per sette giocatori. Un laboratorio per la droga in casa: arrestati padre e figlioI carabinieri, dopo aver notato movimenti sospetti, hanno perquisito l'abitazione di un ventunenne. Trovati stupefacenti, denaro e armi ... ciociariaoggi.it Irruzione in casa, i carabinieri sgominano una piazza di spaccioNella giornata del 23 marzo, il nucleo investigativo dei carabinieri di Frosinone ha arrestato un uomo di 45 anni di origini marocchine e un diciottenne di origini egiziane, entrambi residenti a Frosi ... ciociariaoggi.it Veroli è un'antica e importante città della Ciociaria, in provincia di Frosinone (Lazio), nota per la sua ricca storia e spiritualità. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #ciociaria - facebook.com facebook