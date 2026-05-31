Durante il ritiro della nazionale, l’attaccante ha rotto il silenzio sulla sua stagione al Milan e sul blackout del 2026. Ha spiegato di aver attraversato un periodo difficile, senza entrare in dettagli specifici, ma riconoscendo che la stagione è stata contrassegnata da alti e bassi. Nel corso dell’intervista, ha anche parlato di un episodio avvenuto nel 2026, senza fornire ulteriori chiarimenti.

La parabola stagionale di Christian Pulisic con la maglia del Milan rappresenta uno degli enigmi più complessi dell’ultimo campionato, un percorso spaccato in due parti perfettamente opposte che ora il calciatore prova a decifrare dal ritiro della sua Nazionale. L’attaccante si è confessato nella notte alla vigilia della sfida amichevole che gli Stati Uniti disputeranno oggi alle 21.30 contro il Senegal, un test cruciale nella marcia di avvicinamento ai prossimi Mondiali. È stata l’occasione per fare il punto su un rendimento che, da gennaio in poi, ha visto l’ex Chelsea scivolare in un anonimato tecnico e realizzativo preoccupante, distante anni luce dagli standard mostrati nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il mistero Pulisic e quel blackout nel 2026: dal ritiro degli USA l’attaccante rompe il silenzio sul crollo con il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jack Nicholson spegne 89 candeline nel silenzio: la figlia pubblica una foto rarissima e riaccende il mistero sul suo ritiroNel giorno del suo 89º compleanno, l’attore noto per le sue interpretazioni iconiche viene ricordato tramite una foto pubblicata dalla figlia, molto...

Giménez rompe il silenzio: “L’infortunio, l’operazione e quel desiderio per il futuro”. E il Milan tremaSantiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha deciso di parlare pubblicamente dopo un lungo periodo di silenzio.

Argomenti più discussi: Pulisic ora è un mistero: a secco da 16 gare, il rinnovo non è più scontato; Milan, come cambia il futuro senza Champions: dal nuovo tecnico ai giocatori.

Cafu: La crisi di Pulisic e Leao nel girone di ritorno è un mistero x.com

Il fatto che il Milan stia perdendo il posto in UCL è probabilmente il più grande fallimento in tutta Europa di questa stagione. reddit

Christian Pulisic cerca di ritrovare il gol nell’ultima partita di campionato contro il CagliariChristian Pulisic e il suo impatto altalenante nell’AC Milan di Massimiliano Allegri: tra momenti di grandezza e crolli inaspettati. La stagione in corso dell’AC Milan sotto la guida di Massimiliano A ... notiziemilan.it

Pulisic ora è un mistero: a secco da 16 gare, il rinnovo non è più scontatoIl grande mistero della stagione del Milan si chiama Christian Pulisic. Dov’è finito quel giocatore decisivo che per mesi ha segnato e realizzato assist con la maglia rossonera? E’ sparito da cinque ... corrieredellosport.it