Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico, firmando un contratto biennale. La decisione è stata presa dopo aver superato la concorrenza di due club e aver accettato le condizioni proposte dall’ex tecnico. La scelta chiude un percorso di trattative avviato nelle settimane precedenti e segna un cambio di rotta nella gestione tecnica della squadra per la prossima stagione. La firma è arrivata dopo l’approvazione definitiva da parte della dirigenza.

La pianificazione del nuovo Milan per la stagione 2026-2027 entra nella sua fase decisiva. Gerry Cardinale, superate le ultime riserve, ha formalmente accettato le condizioni poste da Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Questo sì strategico, come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, spiana la strada all'arrivo sulla panchina rossonera di Oliver Glasner, un profilo fortemente voluto dalla proprietà e legato a Rangnick da una profonda sintonia metodologica. Il palmarès di Glasner e il richiamo del Milan Glasner, tecnico austriaco classe 1974, si presenta con un curriculum internazionale di altissimo profilo. Dopo il trionfo in Europa League nel 2022 alla guida... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la panchina a Glasner: ricco contratto biennale, battuta la concorrenza di due club

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