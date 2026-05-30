Due nomi sono in corsa per la panchina del Milan: Arne Slot e Oliver Glasner. La società rossonera sta valutando i profili dei due allenatori, con il nome di Slot che viene associato a un calcio offensivo e a un gioco rapido, mentre Glasner ha esperienza in campionati europei e un approccio più tattico. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Ci sono due nomi in pole per la panchina del Milan in vista della prossima stagione con Arne Slot e Oliver Glasner che sono nella lista di Ibrahimovic e Cardinale. Slot e Glasner nel mirino del Milan per la panchina rossonera (Ansa Foto) – calciomercato.it Nelle ultime ore il nome di Arne Slot è diventato sempre più caldo per la panchina rossonera. L’ormai ex tecnico del Liverpool avrebbe avuto i primi contatti con la dirigenza rossonera che sta valutando il nome giusto per il dopo Allegri. Molto dipenderà da quelle che sarà la proposta del club, sia dal punto di vista dell’ingaggio che del mercato da portare avanti in vista della prossima estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sfida tra Slot e Glasner per la panchina del Milan: due nomi per i rossoneri

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