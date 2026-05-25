Lazio Gattuso verso la panchina biancoceleste | pronto un contratto biennale

La Lazio sta per cambiare allenatore e si prepara a ingaggiare Gennaro Gattuso con un contratto biennale. Dopo la conclusione della stagione, il club si appresta a lasciare Maurizio Sarri e affidare la squadra a Gattuso, che ha già accettato l’incarico. La società ha deciso di avviare un nuovo ciclo tecnico con l’ex centrocampista, che sarà il nuovo allenatore della squadra.

Roma, 25 maggio 2026 – La Lazio è pronta a cambiare guida tecnica. Dopo la fine della stagione, il club biancoceleste si prepara a salutare Maurizio Sarri e a ripartire da Gennaro Gattuso, scelto dalla società per aprire un nuovo ciclo in panchina. L’intesa tra le parti sarebbe ormai vicina alla definizione. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro per sistemare gli ultimi dettagli, ma la scelta della dirigenza appare già indirizzata. Per Gattuso sarebbe pronto un contratto biennale, con scadenza al 30 giugno 2028. La decisione arriva dopo un’annata complicata per la Lazio, chiusa al nono posto in campionato e con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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