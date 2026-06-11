Durante la presentazione al club, l’attaccante ha dichiarato di essere stato sotto l’effetto di farmaci. La confessione mette in evidenza come le pressioni psicologiche e le condizioni di salute mentale possano influenzare i momenti pubblici degli atleti. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle problematiche psicologiche nel calcio professionistico.

Nel calcio moderno, le dinamiche di mercato si intrecciano in modo indissolubile con la salute mentale e le pressioni psicologiche degli atleti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla parabola di Álvaro Morata al Milan. Acquistato nell'estate 2024 per 17,4 milioni di euro dall'Atlético Madrid — dopo il naufragio della trattativa per Joshua Zirkzee e fresco del titolo di Campione d'Europa con la Spagna — l'attaccante ha vissuto un'esperienza rossonera complessa e tormentata, conclusasi prematuramente con il passaggio al Galatasaray, prima del ritorno in Italia al Como di Cesc Fàbregas. Il suo bilancio complessivo in rossonero recita 25 presenze, 6 gol e 2 assist, una parentesi segnata anche da divergenze tattiche con il tecnico Sérgio Conceição. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il drammatico retroscena di Morata: "Alla mia presentazione ero sotto l'effetto di farmaci"

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