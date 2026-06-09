Oggi Gianmarco Pozzoli ha condiviso un video sulla pagina social della Pozzoli’s Family nel quale ha parlato apertamente della grave depressione che lo ha colpito nel 2025, a cavallo della separazione da Alice Mangione, sua partner di scena e nella vita. L’attore e content creator ha spiegato di aver deciso di parlare del “periodo più buio della sua vita” con la speranza di essere di aiuto ad altre persone che stanno vivendo la stessa situazione. “Una grave forma di depressione mi ha colto di notte e ha cominciato a mangiarmi da dentro. E non se n’è andata per tre interminabili mesi. Mentre il mondo si preparava al Natale, io mi aggiravo come uno zombie per Roma, una città che amo profondamente, ma che in quel periodo, neanche riuscivo a vedere e a godermi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - “Ero uno zombie in giro per Roma”: il drammatico racconto di Gianmarco Pozzoli sulla depressione

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