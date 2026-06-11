Morata shock | Mi sono presentato alla presentazione del Milan sotto l’effetto di farmaci

Alvaro Morata ha dichiarato di essersi presentato alla presentazione del Milan sotto l’effetto di farmaci. Il calciatore, ex rossonero, ha parlato di un momento difficile vissuto tra il suo ruolo nel club e le accuse di tradimento legate a passaggi tra squadre. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui farmaci assunti. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o commenti da parte delle parti coinvolte.

L’ex rossonero Alvaro Morata racconta il difficile periodo vissuto tra Milan, Atletico Madrid e le accuse di tradimento. Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast «El camino de Mario» di Mario Suárez, Alvaro Morata è tornato a parlare della sua esperienza al Milan, rivelando dettagli sorprendenti sul momento del suo arrivo in rossonero. LEGGI ANCHE: le ultimissime in Serie A L’attaccante spagnolo, oggi al Como, ha raccontato: « Mi sono presentato alla mia presentazione con il Milan sotto l’effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo. Ovviamente, è un club enorme ». Successivamente, Morata ha affrontato il tema del suo rapporto con l’ Atletico Madrid e delle critiche ricevute nel corso della carriera per i suoi trasferimenti tra club rivali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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