Il Milan sta attraversando una fase di transizione dopo la rimozione dell'intera dirigenza e dell’area tecnica, avvenuta circa venti giorni fa su richiesta di un investitore. Il club sta valutando il sostituto di Ralf Rangnick, con il nome di un nuovo allenatore tedesco, mentre il ruolo di Rangnick resta ancora da chiarire. La società mostra perplessità sulla scelta e si trova a dover risolvere le incognite legate alla futura guida tecnica.

A quasi venti giorni dall'azzeramento totale della dirigenza e dell'area tecnica voluto da Gerry Cardinale, il Milan si trova nel pieno di una transizione strategica delicata. Nonostante la fitta agenda di colloqui gestita dal managing partner di RedBird, le caselle lasciate vuote dagli addii di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri non sono ancora state ufficialmente colmate. La linea della proprietà americana è ferrea: la nomina del nuovo Direttore Tecnico deve tassativamente precedere l'annuncio del mister. Il casting per la panchina: Oliver Glasner resta in pole position. In questo scenario di attesa, il profilo più accreditato per guidare il Milan nella stagione 2026-2027 resta quello di Oliver Glasner. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Glasner c'è ma prima va preso Rangnick: i dubbi del tedesco, le perplessità del club

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