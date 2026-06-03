Oggi si attende una risposta da parte di Ralf Rangnick sulla proposta di assumere la direzione tecnica del Milan. Il club ha comunicato di aver fatto un’offerta al tecnico tedesco, mentre il giocatore ha espresso alcune perplessità sulla proposta. La decisione di Rangnick potrebbe influenzare le prossime mosse della società, che sta valutando anche altre opzioni per il ruolo. La situazione resta in fase di sviluppo.

Lunedì 25 maggio ha segnato l'anno zero del nuovo corso rossonero. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, ha avviato una ristrutturazione radicale azzerando i vertici dell'area tecnica e dirigenziale del Milan. L'addio simultaneo di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri risponde alla necessità di implementare una visione aziendale basata su un modello fortemente integrato e guidato dai dati. Il prescelto per guidare la rinascita tecnica è Ralf Rangnick (classe 1958). Non si tratta di un nome nuovo: già nel 2020 l'allora AD Ivan Gazidis lo aveva bloccato per la panchina, prima che lo straordinario rendimento di Stefano Pioli spingesse il club a rinnovare il tecnico emiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, in giornata la risposta di Rangnick? Le richieste del tedesco, le perplessità di Ibra

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