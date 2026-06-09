L'allenatore ha rifiutato l'offerta del Feyenoord e attende una decisione sul trasferimento al Milan. Prima di procedere, il proprietario del club deve concludere l'accordo con il candidato per il ruolo di direttore dell'area tecnica, attualmente ricoperto da un allenatore di nazionalità austriaca. Quest'ultimo ha presentato le proprie condizioni e attende una risposta ufficiale.

Avanti sì, ma con lentezza. A dispetto dell’agitazione tra i tifosi, il Milan vuole prendersi tutto il tempo possibile per riorganizzare l’area tecnica, azzerata dopo il doloroso ko con il Cagliari costato la qualificazione alla prossima Champions League. Certo, un favorito per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri c’è già e spera di vedere il traguardo molto presto. Oliver Glasner aspetta solo una nuova chiamata dal Diavolo per formalizzare la nomina a nuovo allenatore rossonero. Per questo non prende al momento in considerazione altre ipotesi, come quella del Feyenoord, che negli ultimi giorni ha bussato con insistenza alla porta del tecnico austriaco. Glasner, però, dà l’assoluta priorità al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Glasner dice no al Feyenoord e aspetta il Milan. Ma Cardinale deve prima chiudere per Rangnick: gli intrecci

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[Bianchin] Oliver Glasner sta solo aspettando una chiamata da Milano per diventare il nuovo allenatore dei Rossoneri. Prima, però, Cardinale vuole finalizzare la nomina del direttore tecnico. reddit

Secondo me #Glasner lo prendono anche se #Rangnick dice No ! Non sarebbe l’ ideale però…! Perché è un allenatore che ha bisogno di protezione e di gente che la pensa come lui, per portare un certo tipo di giocatori! Sarebbe il solito ibrido di questi anni! x.com

Glasner dice sì al Milan, Rangnick è sempre più vicino ma la dirigenza deve decidereGlasner è entusiasta dell'idea di poter allenare il Milan e lo preferirebbe rispetto al Feyenoord. Per Rangnick la dirigenza deve decidere. msn.com